«Волонтеры Конституции» решили открыть больше 3 тыс. информационных стендов о голосовании

10.06.2020, 11:52, Новости дня

Участники всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» откроют более 3 тыс. информационных стендов по всей РФ о поправках в Конституцию и общероссийском голосовании, сообщил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев в ходе встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Метелев сообщил, что «мы старались над тем, что собрать большую команду людей – больше 114 тыс. человек отдали свои заявки», передает ТАСС.

«Ребята прошли обучение как положено. Больше 3 тыс. информационных стендов в различных городах РФ будут установлены. С 15 июня запускаем работу таких точек», – добавил он.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров напомнил, что «Волонтеры Конституции» также помогали участникам акции взаимопомощи «Мы вместе»: «Мы помогали пожилым людям. Почти 3 млн человек получили помощь от ребят, от волонтеров-участников акции. Хотел бы выразить благодарность сотрудникам Центризбиркома, которые помогли перечислить средства, эти деньги пошли на поддержку медиков, соцработников, волонтеров, закупку средств индивидуальной защиты».

Метелев добавил, что на всех участках для голосования волонтеры будут помогать маломобильным гражданам.

«Плюс нас уже избирательные комиссии попросили помочь в измерении температуры на входе на участки. Важно, что все волонтеры будут на всех стойках обеспечены средствами индивидуальной защиты. Мы произвели более 3 млн масок и 2 млн перчаток, плюс 75 тыс. антисептиков, которые уже отправлены в субъекты», – сказал он.

В свою очередь Памфилова отметила, что изначально в соглашении с волонтерами акцент был на помощи в разъяснении поправок к Конституции и информировании о голосовании, но теперь взаимодействие выходит за эти рамки.

«Сейчас мы просим вас, во-первых, поучаствовать в наблюдении за тем, как будет проходить общероссийское голосование. Для нас это очень важно, поскольку мы хотим, чтобы оно прошло максимально чисто, достоверно, чтобы у людей было полное доверие. Мы заинтересованы, чтобы был полный корпус наблюдателей при всех видах голосования», – подчеркнула глава ЦИК.

Напомним, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.