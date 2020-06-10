 

МВД опровергло слухи вокруг ДТП с Ефремовым

10.06.2020, 11:51, Новости дня

Актер Михаил Ефремов во время ДТП на Смоленской площади находился в машине один, публикации СМИ об ином – ложь, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах о том, что водитель, совершивший ДТП 8 июня на Смоленской площади, в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

В главке отметили, что в момент ДТП виновник был в машине без пассажиров, что подтверждают показания очевидцев.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. В результате ДТП водитель фургона погиб. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. Прокуратура Москвы взяла на контроль исполнение домашнего ареста Ефремова. 

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / На еще одном американском авианосце зафиксирована вспышка коронавируса

30.05 / МИД РФ: разрыв США с ВОЗ – удар по взаимодействию в сфере здравоохранения

29.04 / Чехия столкнулась с сильнейшей за 500 лет засухой

01.06 / Россия решила перестать покупать медицинские маски в Китае

02.06 / У Белого дома появились грузовики с солдатами Национальной гвардии

25.05 / Рубль вырос к доллару и евро

05.06 / Трамп пригрозил ввести в Вашингтон «другую группу» людей

15.05 / ERR – Эстония, Латвия и Литва открыли общие границы после карантина

25.05 / Боевики несколько раз за двое суток вели огонь по украинским военным из жилых кварталов – штаб ООС

22.04 / Рынок нефти: черный понедельник не закончился

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска