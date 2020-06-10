МВД опровергло слухи вокруг ДТП с Ефремовым

10.06.2020, 11:51, Новости дня

Актер Михаил Ефремов во время ДТП на Смоленской площади находился в машине один, публикации СМИ об ином – ложь, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах о том, что водитель, совершивший ДТП 8 июня на Смоленской площади, в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

В главке отметили, что в момент ДТП виновник был в машине без пассажиров, что подтверждают показания очевидцев.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. В результате ДТП водитель фургона погиб. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. Прокуратура Москвы взяла на контроль исполнение домашнего ареста Ефремова.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.