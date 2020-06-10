Сбивший людей на тротуаре полицейский задержан в Воронеже

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10.06.2020, 11:48, Новости дня

Воронежские следователи задержали полицейского, который сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб, сообщила представитель пресс-службы СУ СК по региону.

«В настоящее время 24-летний полицейский задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ, допрошен в качестве подозреваемого. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, вечером 9 июня полицейский двигался по проезжей части Ленинского проспекта Воронежа, где на пересечении с улицей Зои Космодемьянской не справился с управлением и сбил троих пешеходов. 

41-летний мужчина погиб от полученных травм на месте. Две женщины в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимацию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Среди возможных причин рассматривается произошедшего техническая неисправность автомобиля, а также уход от столкновения с другой машиной. 

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Напомним, 8 июня пьяный актер Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. В результате ДТП водитель фургона погиб. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова. 



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