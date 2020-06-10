 

Ефремова решили отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

10.06.2020, 11:48, Новости дня

Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. Она позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий», – соообщил источник ТАСС.

Он уточнил, что вопрос с назначением необходимых экспертиз будет решаться в рамках расследования дела.

«На данный момент установлено, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его крови также выявлены следы наркотических веществ. Сам Ефремов не отрицал, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль», – соообщил источник.

Кроме того, по делу планируется назначить и техническую экспертизу автомобиля Ефремова, чтобы исключить версию неисправности машины.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. В результате ДТП водитель фургона погиб. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. Прокуратура Москвы взяла на контроль исполнение домашнего ареста Ефремова. 

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.



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