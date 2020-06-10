 

Китай и РФ решили вместе бороться с «хулиганством в международных делах»

10.06.2020, 11:30, Новости дня

Москва и Пекин будут совместными усилиями противостоять проявлениям хулиганства в международных делах и защищать свои интересы, сообщил в ходе онлайн-брифинга посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Ханьхуэй назвал Россию великим соседом, очень искренним и надежным другом и стратегическим партнером Китая, передает ТАСС.

«Это Богом дано нам быть соседями. Мы будем работать вместе с российскими друзьями, будем, конечно, бороться со всякими проявлениями хулиганства или мафиозной (деятельности) в международных делах и защищать наши общие интересы», – сказал посол.

Дипломат указал также, что США «плюют в общий колодец» своими действиями в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и «рубят сук, на котором сидят», выходя из «очень многих международных организаций».

Он подчеркнул, что американские власти вместо своевременного реагирования на распространение COVID-19 в своей стране были заняты предвыборной борьбой, а после того, как граждане стали выказывать недовольство тем, как администрация реагирует на ситуацию, Вашингтон начал обвинять во всем Пекин.

Посол добавил, что нападки США на Китай полностью политизированы, Пекин всегда готов к взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

«Китай всегда готов на основе справедливости, равенства, взаимовыгоды развертывать сотрудничество с другими странами этого мира, в том числе, с США», – сказал Ханьхуэй, отметив, что никто не хочет лишать США лидерства в этом мире.

Ранее в США придумали новые санкции против России, Китая и Ирана. Сообщалось также, что американский лидер Дональд Трамп намерен подписать принятый обеими палатами Конгресса законопроект о возможности вводить санкции против китайских чиновников, которые якобы ответственны за притеснения уйгуров и других групп мусульман.



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