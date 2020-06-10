Умер сатирик Анатолий Трушкин

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10.06.2020, 9:30, Новости дня

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от последствий коронавирусной инфекции на 79-м году жизни. Информацию об этом подтвердил музыкант Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова.

Медики боролись за жизнь писателя около месяца. Трушкин страдал тяжелой формой пневмонии COVID-19 и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает Федеральное агентство новостей.

«Да, это последствия коронавируса. Три недели был в реанимации и уже думали, что он выберется, ему стало лучше, но несколько дней назад снова ухудшилось, и за два дня буквально он скончался. Умер вчера. Его жена тоже перенесла коронавирус, но она лечилась дома и благополучно выздоровела. Он близкий друг нашей семьи, действительно легендарный человек», – рассказал Сафронов.

Писатель известен как своими собственными выступлениями, так и сотрудничеством с другими авторами и артистами, в том числе с Михаилом Евдокимовым, Ефимом Шифриным, Яном Арлазоровым, Владимиром Винокуром.

Ранее от последствий коронавируса умерли народный артист России, артист Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов и кинорежиссер Самвел Гаспаров.



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