Лига безопасного интернета выявила более 300 фейков о голосовании по Конституции

10.06.2020, 11:30, Новости дня

Лига безопасного интернета зафиксировала увеличение за последние сутки количества фейков о предстоящем голосовании по внесению изменений в Конституцию России. С 5 июня волонтеры обнаружили 342 недостоверных сообщения о предстоящем голосовании.

«Появление фейков о предстоящем референдуме связано с тем, что эта тема стала резонансной в последнюю неделю и активно обсуждается в обществе. Мы фиксируем рост количества организованных вбросов недостоверной информации о голосовании под видом достоверных сообщений. Мы продолжим ежедневно проводить мониторинг соцсетей для выявления фейков и освещать самые резонансные из них, по которым уже получено опровержение», – сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В Лиге также опровергли ряд фейков, в частности о том, что новые поправки к Конституции якобы уже приняты без голосования, поскольку экземпляры текста Конституции в новой редакции напечатаны и продаются в магазинах.

«Данная информация ранее уже распространялась в социальных сетях в конце марта 2020 года. Факт продажи в отдельных магазинах книг «Конституция России» в редакции от 2020 года не является фактом официального опубликования Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками и является юридической безграмотностью и недобросовестным желанием ряда товаропроизводителей извлечь быструю прибыль. В соответствии с законом официальное опубликование текста произойдет только в случае одобрения указанных поправок на референдуме», – уточнили в Лиге.

Там также назвали фейком сообщения о том, что текст поправок в Конституцию якобы содержит фразу «дети являются достоянием Российской Федерации».

«В первоначальной редакции текста поправок действительно был предложен такой вариант статьи 67.1, ч.4. После обращения к президенту РФ ряда общественных организаций при рассмотрении текста поправок в Государственной думой Российской Федерации о втором чтении формулировка была существенно изменена. В тексте поправок, вынесенном на общероссийское голосование, таких формулировок не содержится, текст статьи 67.1, ч.4 звучит следующим образом: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим», – сообщили в Лиге.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.