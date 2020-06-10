 

Крушение летающего мотоцикла, созданного российской компанией, попало на видео

10.06.2020, 11:25, Новости дня

В Дубае летающий мотоцикл компании Hoversurf, основанной петербуржцем, потерпел крушение и рухнул с высоты 30 метров.

Официальный канал компании опубликовал кадры, на которых видно, как воздушное средство поднялось в воздух и резко накренилось вперед.

 

Пилот не успел свой выправить транспорт,  быстро теряющий высоту, и рухнул. От удара мотоцикл развалился, однако его водитель не пострадал.

"Все системы безопасности работали хорошо, — сообщили в компании. — Именно благодаря таким инцидентам наши конструкции становятся более безопасными."



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