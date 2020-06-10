Песков вернулся в свой офис и сбреет бороду

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10.06.2020, 11:24, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков окончательно выздоровел и вернулся. По его словам, он работает в офисе с понедельника, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Песков несколько недель вместе с женой фигуристкой Татьяной Навкой проходил лечение от коронавируса в одной из больниц​​​.

Он рассказал о выписке 25 мая, отметив, что будет долечиваться дома.



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