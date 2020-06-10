Песков вернулся в свой офис и сбреет бороду
10.06.2020, 11:24, Новости дня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков окончательно выздоровел и вернулся. По его словам, он работает в офисе с понедельника, передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, Песков несколько недель вместе с женой фигуристкой Татьяной Навкой проходил лечение от коронавируса в одной из больниц.
Он рассказал о выписке 25 мая, отметив, что будет долечиваться дома.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет