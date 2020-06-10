Мнение: Можно ли накручивать больше 20 процентов?

10.06.2020, 11:18, Разное

Бизнесмен не имеет права продавать за 100 рублей кофе, ингредиенты для которого стоят 30 рублей. Это неэтично — такой большой навар недопустим. Пусть продаёт за 36 рублей, к примеру, накрутки в 20% вполне достаточно.

Примерно такие рассуждения мне выдали позавчера в посте про кофейные зоны:

https://olegmakarenko.ru/1876661.html

В реальной жизни, конечно, так делать не принято: ресторанная накрутка обычно составляет 200-300%. Сделать салат стоит 100 рублей, а продаётся он за 350 рублей, и это нормально. Если кофейня будет продавать кофе через 20%, это будет благотворительностью, так как кроме себестоимости напитка надо учесть амортизацию оборудования, занятую площадь, деловые риски и управленческий ресурс.

Вместе с тем чисто технически никто не мешает бизнесмену продавать кофе за 36 рублей. Он не разорится от этого и даже не уйдёт в большой минус по деньгам: он просто будет бесплатно тратить своё личное время, чтобы обеспечить необычно дешёвый кофе для посетителей.

Посмотрим теперь на ту же историю со стороны рабочего. В России прожиточный минимум для трудоспособных людей составляет 12 тысяч рублей. Сейчас нам кажется, что это очень небольшие деньги, однако в допутинскую эпоху, — в советские времена и в девяностые, — такая зарплата считалась вполне нормальной. Чтобы было легче сопоставить разные периоды, 12 тысяч — это 120 килограмм нормальной курятины.

Предположим, наш рабочий, который технически вполне может прожить на 12 тысяч, работает экскаваторщиком и получает зарплату в 60 тысяч. Получается, что он накручивает на свой труд целых 400%! А ведь он мог бы накрутить 25%: работать за 15 тысяч рублей, жить на 12 тысяч, и 3 тысячи оставлять себе в качестве прибыли. Однако рабочий безо всяких зазрений совести накручивает 400%, встречая предложения поработать за 15 тысяч даже не смехом, а, скорее, недоумением.

Объясните теперь, пожалуйста, почему стрелочка так не поворачивается. Почему владелец кофейни, который накручивает 300%, это ужас какой барыга, а экскаваторщик, который накручивает 400%, это большой молодец, который честно зарабатывает деньги своим трудом?

Задача повышенной сложности, со звёздочкой: попробуйте сделать то же самое, не используя усталость в качестве мерила работы, и заменив экскаваторщика на врача из государственной клиники.