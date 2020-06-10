Коронавирус ударил по поставкам французских ПВО Грузии

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10.06.2020, 11:16, Новости дня

Бюджет министерства обороны Грузии этого года, составлявший около 300 млн долларов, будет сокращен примерно на 25 млн долларов из-за эпидемии коронавируса, что скажется на поставках компонентов ПВО из Франции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В частности, как сообщил в среду председатель комитета парламента по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили, на неопределенное время будут отложены эти поставки, что позволит сэкономить 30 млн лари (10 млн долларов).

Предполагается заложить эти суммы в военный бюджет-2021.

«Франция должна была поставить определенную военную продукцию. Исходя из пандемии, это отложено», – сказал Ираклий Сесиашвили.

Он подчеркнул, что реализация этого проекта продолжится, так как он необходим для укрепления обороноспособности Грузии.

После войны-2008 Грузия объявила, что ей необходимы новые противотанковое оружие и современные системы ПВО. Договоренность по поводу ПВО была достигнута с Францией еще в 2015 году, после чего началась поэтапная реализация контракта, который был подписан с французской компанией MBDA – ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем.



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