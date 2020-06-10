 

Мнение: Изумруды в живописи и легендах

10.06.2020, 11:15, Разное

В инстаграмме у меня прошла очередная тематическая неделя, посвященная украшениям.
Продублировано на дзене, рекомендую смотреть там, из-за более удобной верстки.

  • Изумрудные очки императора Нерона (инста) (дзен)

  • Изумруды царицы Клеопатры (инста) (дзен)

  • Изумруды царицы Савской (инста) (дзен)

  • Драгоценность, которую потерял Люцифер (инста) (дзен)

  • Сокровище, принадлежавшее Сатане или инопланетянам (инста) (дзен)

  • Изумрудная таблица с магическими письменами (инста) (дзен)

Источник: Шакко



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