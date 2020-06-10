Мнение: Изумруды в живописи и легендах

10.06.2020, 11:15, Разное

В инстаграмме у меня прошла очередная тематическая неделя, посвященная украшениям.

Продублировано на дзене, рекомендую смотреть там, из-за более удобной верстки.

Изумрудные очки императора Нерона (инста) (дзен)

Изумруды царицы Клеопатры (инста) (дзен)

Изумруды царицы Савской (инста) (дзен)

Драгоценность, которую потерял Люцифер (инста) (дзен)

Сокровище, принадлежавшее Сатане или инопланетянам (инста) (дзен)

Изумрудная таблица с магическими письменами (инста) (дзен)