Мнение: Изумруды в живописи и легендах
10.06.2020, 11:15, Разное
В инстаграмме у меня прошла очередная тематическая неделя, посвященная украшениям.
Продублировано на дзене, рекомендую смотреть там, из-за более удобной верстки.
- Изумрудные очки императора Нерона (инста) (дзен)
- Изумруды царицы Клеопатры (инста) (дзен)
- Изумруды царицы Савской (инста) (дзен)
- Драгоценность, которую потерял Люцифер (инста) (дзен)
- Сокровище, принадлежавшее Сатане или инопланетянам (инста) (дзен)
- Изумрудная таблица с магическими письменами (инста) (дзен)
Источник: Шакко
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет