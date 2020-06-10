Россияне поддерживают ограничения на работу иностранцев — но эксперты в сомнениях

10.06.2020, 11:15, Новости дня

Как показывают опросы, многие русские поддерживают введение ограничений на количество иностранной рабочей силы в стране. Однако эксперты предупреждают, что результат подобной инициативы будет сложно прогнозировать: даже если правительство пойдёт на такой шаг, многое будет зависеть и от поведения граждан РФ на рынке труда. В настоящее время ограничения на приём иностранцев действуют только в ряде отраслей, напоминает Euronews.



Pixabay

В России может появиться норма, согласно которой компании должны будут при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минтруд: «Мера защитит россиян, правда, поток гастарбайтеров в страну уже и так уменьшается, говорят эксперты. К тому же они не понимают, что делать, если граждане РФ сами будут отказываться от той или иной работы», — отмечается в статье.

Как считает юрист, партнёр коллегии адвокатов Pen&Paper и руководитель практики особых поручений Екатерина Тягай, эта инициатива в нынешних условиях понятна, поскольку из-за пандемии многие русские могут лишиться работы. Однако результат пока сложно прогнозировать.

«Всё будет зависеть от желания или нежелания граждан усердно работать за скромное вознаграждение в качестве специалистов начального уровня. Если безработные граждане откажутся от такой возможности, это предложение может привести к нехватке трудовых ресурсов, сокращению количества задействованных людей в сфере услуг — и, как следствие, усложнению доступа к предлагаемым услугам, а также снижению их качества», — пояснила Тягай.

Какие ограничения для иностранцев уже действуют в России?

По данным Единой межведомственной информационной системы, большинство иностранцев, которые в этом году приехали в Россию с рабочей целью, — это граждане Узбекистана (400 тыс. человек), Таджикистана (237 тыс.), Киргизии (134 тыс.) и Украины (68 тыс.).

В прошлом году Минтруд предложил законопроект, согласно которому главы субъектов могли бы определять круг «запретных» профессий для мигрантов, работающих по патенту, а также устанавливать лимит на выдачу самих патентов. Однако в Госдуму законопроект так и не был внесён.

Сейчас патент должны получать граждане тех стран, для которых установлен безвизовый режим с Россией: Украины, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Жителям Армении, Республики Беларусь, Казахстана и Киргизии патент не нужен, поскольку их страны входят в Евразийский экономический союз.

В настоящее время ограничения на приём иностранцев действуют только в ряде отраслей. Например, мигрантам запрещено работать в аптеках, а также на предприятиях розничной торговли «вне магазинов, палаток, рынков». В специализированных магазинах, торгующих алкоголем и табаком, иностранцев должно быть не более 15% от общего количества работников.

В «деятельности в области спорта» число мигрантов не должно превышать 25%, и почти такая же норма (26%) предусмотрена для предприятий сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта. В строительстве допустимая доля иностранцев — 80%. Исключение сделано для Бурятии, Амурской области и Москвы — там нет ограничений для найма мигрантов в этой сфере. В Дагестане, наоборот, более низкий порог, чем в целом по стране, — 50%.

Нанять высококвалифицированных иностранцев сложнее, хотя квоты на них не распространяются. Такие специалисты, согласно российскому законодательству, должны получать минимум два миллиона рублей в год до вычета налогов.

Большинство россиян поддерживают эту инициативу

В прошлом году французский исследовательский центр Ipsos провёл опрос среди жителей разных государств, чтобы выяснить, как они относятся к тому, чтобы предпочтение при приёме на работу отдавалось гражданам их стран. Как оказалось, больше всего эту идею поддерживают сербы (82%) и русские (81%), следом идут венгры (75%) и турки (73%). Меньше всего — шведы (34%), британцы (48%), немцы (49%) и бельгийцы (51%).

«Идея о том, чтобы отдавать предпочтение своим гражданам при найме, существует во многих странах», — поясняет руководитель проектов Ipsos Global Affairs Клоэ Морен. Политолог связала эту тенденцию с последствиями экономического кризиса 2008 года.

Дата публикации 08 июня 2020 года.