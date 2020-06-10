 

МВФ уже направил Украине первый транш в размере $2,1 млрд – представитель Украины в Фонде

10.06.2020, 11:10, Новости дня

Международный валютный фонд направил Украине первый транш кредита в размере $2,1 млрд. Об этом в Facebook сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.

“Первый транш в размере $2,1 млрд уже направлен в Украину – будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах”, – написал он.

По словам Рашкована, Украина получила от МВФ “самый большой уровень поддержки для всех стран мира с 26 марта этого года, если не считать трех решений по FCL-линиям” (эта программа предназначена для стран со стабильными макроэкономическими условиями и эффективной денежно-кредитной и финансовой политикой; кредиты предоставляются без предварительных условий, размер кредита соответствует требованиям заемщика).

#IMF – поддержка УкраиныДля тех, кто не видел вечернюю новость: Совет директоров МВФ утвердил новую программу Stand-by…

Posted by Vladyslav Rashkovan on Teisipäev, 9. juuni 2020

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, “путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса”.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Фонд не выдвигал дополнительных условий для получения второго транша.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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