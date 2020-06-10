 

Трамп поручил создать флот ледоколов для защиты интересов США в Арктике и Антарктике

10.06.2020, 11:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп поручил до 2029 финансового года разработать план создания полярного флота. Об этом говорится в меморандуме “О защите национальных интересов США в Арктике и Антарктике”, опубликованном на сайте Белого дома 9 июня.

Флот, состоящий из ледоколов, призван “защитить американские национальные интересы в арктических и антарктических регионах и сохранить мощное арктическое присутствие в сфере безопасности вместе с союзниками и партнерами Соединенных Штатов”.

Размер флота, типы кораблей и места их базирования должны быть разработаны до 2022 года. В меморандуме говорится, что корабли должны быть оснащены “беспилотными авиационными, надводными и подводными системами; космическими системами; датчиками и другими системами для поддержания осведомленности; системами сбора разведданных”.

Кроме того, корабли должны быть укомплектованы “оборонным вооружением, достаточным для защиты от угроз со стороны ближайших соперников”.

Трамп поручил изучить целесообразность покупки или аренды ледоколов для будущего полярного флота.

В прошлом году госсекретарь США Майк Помпео обвинял Россию и Китай в агрессивном поведении в арктическом регионе. Он, в частности, говорил, что “Москва незаконно требует, чтобы другие страны обращались к России за разрешением на использование маршрута через Северный Ледовитый океан”.

Тогдашний советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что США должны “восстановить лидерство” в Арктике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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