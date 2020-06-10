 

ГИБДД решила использовать новый метод проверки водителей на трезвость

10.06.2020, 11:08, Новости дня

ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, генерал-майор полиции Александр Быков.

Быков сообщил, что новая методика позволит оперативно проверять сразу несколько машин из потока, передает радиостанция «Комсомольская правда».

Устройство не будет похоже на алкотестер, однако как именно будет организована техническая сторона процесса, в ведомстве не уточнили.

«В течение нескольких секунд мы поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет. Если есть – мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования. Если нет, то без составления процессуальных документов разрешим ему продолжить движение», – добавил Быков.

По его словам, инспекторы смогут направить автомобили в одну полосу и за 20-30 минут проверить большое количество водителей.

Ранее в ГИБДД опровергли возможное ужесточение наказания за нарушения ПДД.



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