 

В России число заразившихся коронавирусом превысило 490 тысяч человек

10.06.2020, 11:06, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПо данным на 10 июня, за последние сутки в России зафиксировали 8404 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала распространения COVID-19 заразились 493 657 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Днем ранее медики зарегистрировали 8595 новых случаев.

Выздоровели 10 386 человек за сутки, всего – 252 783 человека.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 216 человек (антирекорд в 232 смерти был зафиксирован 29 мая). Всего с момента начала эпидемии в России умерли 6358 человек с COVID-19.

В Москве за сутки медики выявили 1195 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, общее число достигло 199 785. Таким образом, суточный прирост выявленных случаев достиг минимума начиная с 11 апреля, когда было зафиксировано 1306 новых случаев коронавируса. Суточный максимум выявленных случаев коронавируса в Москве приходится на 7 мая – 6703.

За сутки проведены 290,6 тысячи тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор. Всего за время эпидемии сделано 13,5 миллиона лабораторных исследований.

Россия остается на третьем месте в мире по скорости распространения коронавируса после США (1,97 миллиона) и Бразилии (739,5 тысячи). На четвертом месте Великобритания с 289 тысячами заболевших, однако в ближайшие два-три дня ее может опередить Индия (276 тысяч, прирост за сутки – 10,2 тысячи).

 



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