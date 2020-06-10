 

Число новых случаев коронавируса в РФ оказалось самым низким за две недели

10.06.2020, 10:53, Новости дня

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8404 – это самый низкий показатель за две недели, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Также новые 1195 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве – это самый низкий показатель за два месяца.

Кроме того, число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 тыс. 386 человек, общее число выздоровевших достигло 252 тыс. 783. Таким образом число выздоровевших составило 51% от общего количества заразившихся в России.

Согласно данным, суточный рост в РФ снизился до 1,7%, днем ранее он составлял 1,8%. Суточный рост в столице снизился до 0,6%, передает ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился в среду на 0,01 – до 1. В Москве этот показатель опустился сразу на 0,07 – до 0,87.

За минувшие сутки в РФ выявлено 8404 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 493 тыс. случаев заболевания.



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