 

Заполняемость ТЦ в Москве оказалась вдвое ниже докризисной

10.06.2020, 10:53, Новости дня

Количество посетителей торговых центров в Москве после возобновления их работы пока остается на уровне 50-60% от тех показателей, которые были до пандемии, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что с начала возобновления работы торговых центров 1 июня количество посетителей пока ниже, чем было до пандемии.

«У нас заработали предприятия непродовольственной торговли, но пока далеко не все посетители торговых центров и непродовольственных магазинов в них пришли, и мы по предварительной оценке за прошлую неделю видим, что количество посетителей торговых центров еще не достигло докризисного периода и на сегодняшний момент составляет на уровне 50-60% от тех показателей, которые были раньше», – передает РИА «Новости» слова Ефимова.

Напомним, во вторник количество вернувшихся к работе предприятий в Москве выросло до 54% после снятия части ограничительных мер, введенных для нераспространения коронавируса.



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