Станислав Садальский уверен, что Михаила Ефремова не будут «выкупать»

10.06.2020, 10:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Станислав Садальский высказался по поводу смертельной аварии, виновником которой стал Михаил Ефремов. Артист убежден, что его коллегу никто «выкупать» не будет, так как «в отличие от многих, он честный».

По вине Михаила Ефремова, который в состоянии опьянения выехал на встречную полосу дороги, погиб водитель автофургона. В отношении актера возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюремного заключения. Станислав Садальский написал, что он не имеет права ни оправдывать, ни осуждать коллегу. Артист рассказал, что у него погиб родной брат из-за вины пьяного водителя. Он признался, что «это очень страшно, так как ломается судьба». Никто не в состоянии это поправить или отмотать время назад, а близким погибших остается только «выживать с поломанным хребтом». Однако артист не ждет того, что Михаила Ефремова начнут выкупать и пытаться спасти от заслуженного наказания.

Как отмечает издание Teleprogramma, больше всего актера в этой ситуации пугает тот факт, что в мире существуют «стервятники», которые жаждут плохих и страшных новостей. Им нужны только эмоции «боли, унижения, страха и боль чужих потерь». При этом завтра будет очередной скандал и они переключатся на «другую жертву с новым приступом желчи».