 

В РФ начался выпуск нового препарата против коронавируса на основе плазмы крови

10.06.2020, 10:48, Новости дня

Холдинг «Нацимбио» Ростеха и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о реализации совместного проекта по выпуску препарата на основе плазмы крови для лечения COVID-19.

Препарат «БиоГам» успешно прошел первую фазу клинических испытаний.

«Партнерство РФПИ и холдинга «Нацимбио» предполагает производство препарата иммуноглобулина, содержащего антитела к коронавирусу SARS CoV-2. Его будут изготавливать на основе плазмы доноров, перенесших коронавирусную инфекцию», – передает ТАСС текст сообщения Ростеха и РФПИ.

Производство иммуноглобулина, содержащего антитела против коронавируса, будет организовано по полному технологическому циклу при условии наличия сырья на четырех филиалах НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио». Инвестиции, полученные в рамках сотрудничества с РФПИ, будут направлены на закупку оборудования, проведение клинических испытаний, подготовку документов для регистрации препарата, отмечается в релизе.

Как отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов, после регистрации препарата Ростех готов начать его выпуск на четырех площадках – в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе.

В свою очередь, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал производство препаратов на основе плазмы крови доноров, переболевших коронавирусом, одним из перспективных направлений терапии, которое РФПИ планирует развивать в РФ совместно с «Нацимбио».

Напомним, 5 июня Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что препарат против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в РФ в рамках ОМС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Из плена боевиков ДНР сбежал украинец Синченко

24.05 / Нетаньяху назвал судебный процесс против себя попыткой “свержения власти”

02.06 / В ВОЗ назвали способы предотвратить вторую волну коронавируса

05.06 / Guardian – в Британии распространение коронавируса ожидают до сентября — слабая защита больниц и домов престарелых этому только способствует

29.04 / В Москве для пациентов с коронавирусом подготовят временные госпитали на 10 тысяч коек

26.04 / Власти Украины оценили последствия пожара в Чернобыльской зоне

24.04 / ФСБ задержала в Дагестане призывавшего к отказу от светских законов радикала

14.04 / МВФ: мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии

01.05 / Медведев заявил о необходимости усовершенствовать трудовое законодательство

14.04 / Психолог посоветовала семьям в самоизоляции выбрать «лидера»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска