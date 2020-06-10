 

В Австрии осужден бывший военный за шпионаж в пользу России

10.06.2020, 10:40, Новости дня

Суд в Зальцбурге приговорил полковника австрийской армии в отставке Мартина М. к трем годам тюрьмы, признав его виновным в шпионаже и передаче России сведений, составляющих государственную и военную тайну. Об этом сообщает DW.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Личность 71-летнего отставного офицера не раскрывается.

По данным следствия, бывший полковник в течение как минимум 25 лет передавал российской военной разведке (ГРУ) секретные материалы и получил за это 280 тысяч евро.

По словам адвоката, обвиняемый признал, что передавал России определенные сведения, но утверждает, что получал их исключительно из открытых источников, и сравнил свою работу с работой корреспондента за рубежом. Он признал, что получил 220 тысяч евро.

Поскольку бывший полковник был арестован в ноябре 2018 года и, таким образом, отсидел более половины срока, он был освобожден прямо в зале суда.

Летом 2019 года Австрия объявила в международный розыск гражданина России, подозреваемого в работе на ГРУ. По сведениям австрийской полиции, 65-летний уроженец Москвы Игорь Зайцев получал информацию в том числе от завербованного им полковника австрийской армии в отставке Мартина М.

Москва отрицает причастность Зайцева к шпионажу.

Из-за этого инцидента тогдашний министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию. Занимавший пост канцлера Себастьян Курц назвал деятельность России недопустимой.

  • Радио «Свобода»

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