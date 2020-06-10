Байден победил на праймериз в Джорджии и Западной Вирджинииrginia
10.06.2020, 10:40, Новости дня
Джо Байден победил на президентских праймериз Демократической партии, которые прошли во вторник в Джорджии и Западной Вирджинии.
Бывший вице-президент был объявлен победителем после сообщений о проблемах с голосованием, приходивших из Джорджии.
Избиратели сообщали о длинных очередях, неработающем оборудовании и неполученных бюллетенях для заочного голосования.
По крайней мере в девяти округах время работы избирательных участков было продлено из-за возникших проблем.
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Русская служба «Голоса Америки»
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