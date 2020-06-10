Байден победил на праймериз в Джорджии и Западной Вирджинииrginia

10.06.2020, 10:40, Новости дня

Джо Байден победил на президентских праймериз Демократической партии, которые прошли во вторник в Джорджии и Западной Вирджинии.

Бывший вице-президент был объявлен победителем после сообщений о проблемах с голосованием, приходивших из Джорджии.

Избиратели сообщали о длинных очередях, неработающем оборудовании и неполученных бюллетенях для заочного голосования.

По крайней мере в девяти округах время работы избирательных участков было продлено из-за возникших проблем.