Набиуллина обозначила сроки восстановления российской экономики

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10.06.2020, 10:30, Новости дня

Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после ситуации с коронавирусом, сообщила в Госдуме глава Банка РФ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина указала, что «коронавирус не просто на время «заморозил» нормальную жизнь», последствия «не улетучатся сразу после отмены ограничений, и по сути коронавирус сдвинул все траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система», передает ТАСС.

«Конечно, сейчас мы чуть оптимистичнее смотрим в будущее. Регионы ослабляют ограничения, начинают работать промышленные предприятия, торговля, где-то уже сфера услуг, но, по нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления», – добавила она.

Ранее правительство разработало план по восстановлению экономики. В рамках мер секторальной поддержки документ предлагает стимулировать спрос с помощью госзакупок, а также субсидий и гарантий со стороны государства.



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