 

В Nature Communications появилась статья с обвинениями ПО «Маяк» в утечке рутения в 2017 году

10.06.2020, 10:17, Разное

Ученые пришли к выводу, что произошедшая утечка топлива в 2017 году не имеет связи с производством оружейного плутония, она могла случиться из-за деятельности ПО «Маяк», принадлежащего госкорпорации «Росатом». Данное исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.
Для определения источника выброса рутения сотрудник университета Мюнстера Тимо Хопп вместе с коллегами исследовал изотопный состав частиц, которые были пойманы воздушными фильтрами, установленными на Венской станции мониторинга. Изотопная сигнатура соответствовала отработавшему ядерному топливу, которое было извлечено из реактора не менее 2 лет назад.

В РФ переработкой отработавшего ядерного топлива, используемого в медицинских и научных целях, занимается ПО «Маяк». Поэтому исследователи уверены, что именно на нем в 2017 году произошла утечка рутения в атмосферу. К таким же выводам ранее пришли исследователи из «Гринпис России». Само предприятие отрицает какую-либо причастность к данному событию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Мнение: Коронабеспредел. Полиция хватает людей посреди улицы за то что они просто вышли из дома. ВИДЕО.

22.04 / Мнение: Какие фильмы посмотреть с детьми, чтобы разбираться в сюжетах мировых картин

26.04 / Мнение: Спутниковые снимки базы “Айн-аль-Асад”

20.05 / Скандалы: Алмазы «Алросы» выносили в нижнем белье

04.05 / Анна Седокова обрадовалась теплой погоде и решила полежать “на травке” в открытом топе

14.05 / Samsung анонсировала выпуск Galaxy A Quantum с квантовым генератором случайных чисел

02.06 / «Хватит нас убивать, ешь богатых»

29.04 / Мнение: Это шторм

18.05 / Трудно жить в России без нагана, да и в ЛондОне тоже – “не фонтан”

15.04 / «Зачем из людей делать баранов?»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска