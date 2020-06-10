В Nature Communications появилась статья с обвинениями ПО «Маяк» в утечке рутения в 2017 году

10.06.2020, 10:17, Разное

Ученые пришли к выводу, что произошедшая утечка топлива в 2017 году не имеет связи с производством оружейного плутония, она могла случиться из-за деятельности ПО «Маяк», принадлежащего госкорпорации «Росатом». Данное исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Для определения источника выброса рутения сотрудник университета Мюнстера Тимо Хопп вместе с коллегами исследовал изотопный состав частиц, которые были пойманы воздушными фильтрами, установленными на Венской станции мониторинга. Изотопная сигнатура соответствовала отработавшему ядерному топливу, которое было извлечено из реактора не менее 2 лет назад.

В РФ переработкой отработавшего ядерного топлива, используемого в медицинских и научных целях, занимается ПО «Маяк». Поэтому исследователи уверены, что именно на нем в 2017 году произошла утечка рутения в атмосферу. К таким же выводам ранее пришли исследователи из «Гринпис России». Само предприятие отрицает какую-либо причастность к данному событию.