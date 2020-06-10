 

В РФ подтвердили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса

10.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8404 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 493 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8404 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 34,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1195, Подмосковье – 735, Санкт-Петербурге – 313.

Всего в стране выявлены 493 тыс. 657 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 252 тыс. 783 человек, из них 10 тыс. 386 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 216 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 6358 человека.

Накануне, 9 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8595. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 191.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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