 

Крупнейшие партии Израиля пообещали «как можно быстрее» легализовать каннабис

10.06.2020, 10:16, Новости дня

Партии «Ликуд и «Кахоль-Лаван» выпустили совместное заявление, в котором сообщили о намерении продвигать законы, направленные на легализацию употребления каннабиса в Израиле.

Партии сообщают о том, что намерены сфокусироваться на «ответственной модели для государства Израиль и израильского населения», передает портал MIGnews.com.

Они также сообщили о намерении провести реформу рынка медицинского каннабиса и внести на рассмотрение межминистерского комитета по законодательству соответствующий проект «как можно быстрее».

«Я с гордостью спешу принести массам израильтян новость о том, что, наконец-то, будет урегулировано потребление каннабиса в Израиле.  Мы присоединяемся к клубу государств, уже внедривших законодательство об ответственной  легализации, и мы примем законодательство, подогнанное под нужды Государства Израиль», – сообщил член Кнессета Рам Шефа.

Кроме того, накануне член Кнессета Шаран Хескель объявила о своем намерении добиваться исключения каннабиса из списка опасных наркотиков: «Идет настоящая борьба с дискриминацией, цель которой – прекращение преследований полицией законопослушных граждан».

До этого министр внутренней безопасности Амир Охана также говорил о легализации каннабиса. Он указывал, что необходимо снизить ущерб для граждан, привлеченных к ответственности по делам, связанным с каннабисом.

Отмечается, что правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху еще в 2017 году одобрило реформу бывшего министра внутренней безопасности Гилада Эрада по декриминализации использования каннабиса.

Реформа была поддержана и Нетаньяху, и министром юстиции Аелет Шакед. «Кахоль-Лаван», в свою очередь, в течение последних трех предвыборных кампаний заявляла о намерении  регулировать и расширить потребление каннабиса в Израиле в соответствии с «моделью Колорадо». Модель предусматривает контролируемые продажи и мониторинг потребления каннабиса.

Авторы законопроекта предлагают разрешить употребление каннабиса гражданам Израиля с возраста 21 года – в случае, если они не работают в системе безопасности.

Управление транспортными средствами под воздействием каннабиса будет запрещено, а среди населения проведут разъяснительная кампания об опасности излишнего потребления вещества и привыкании к каннабису.

Напомним, в РФ начали изучать «медицинскую» марихуану. До этого Минздрав предложил разрешить ввоз в страну гашиша и каннабиса для проведения научных исследований.



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