 

Набиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов

10.06.2020, 10:10, Новости дня

Российскую экономику ожидает несколько кварталов для восстановления после пандемии, заявил в Госдуме глава Банка РФ Эльвира Набиуллина.

"Коронавирус не просто на время "заморозил" нормальную жизнь. Мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений, и по сути коронавирус сдвинул все траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система".

Сейчас ситуация улучшилась — регионы снимают ограничения, растет производство и торговый оборот, оживает сфера услуг. "Сейчас мы чуть оптимистичнее смотрим в будущее, — отметила глава ЦБ. — По нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления" (цитата ТАСС).

По итогам этого года ожидается снижения ВВП страны на 5%, а в следующем году уже прогнозируется рост – на 2,8%. На докризисный уровень российская экономика должна выйти в первом полугодии 2022 года.

Российская экономика справится с восстановлением после коронавируса лучше европейской или американской, сообщил днем ранее глава Сбербанка Герман Греф во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

ВВП РФ в апреле снизился на 12% по сравнению с апрелем прошлого года после роста на 0,8% в марте, по оценке Минэкономразвития. В целом в январе-апреле российская экономика снизилась на 1,9%. Наибольший спад в апреле произошел в секторах, зависимых от потребительского спроса, который рухнул из-за карантина. Объем платных услуг рухнул в апреле на 37,9% (-5,4% месяцем ранее). Оборот розничной торговли в апреле снизился на 23,4% из-за сокращения продаж непродовольственных товаров на 36,7% после роста на 6,4% в марте. Продажи новых легковых автомобилей упали на 72,4%, снизился спрос и в других секторах. Оборот розницы продовольственных товаров снизился на 9,3% после роста на 4,7% месяцем ранее.

 



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