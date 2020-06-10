Воронежский оперштаб прокомментировал рекордный прирост заболевших COVID-19

10.06.2020, 10:10, Новости дня

Число заболевших COVID-19 в Воронежской области стремительно увеличивается. Зафиксирован рекордный прирост – за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 242 жителей региона. Отмечается, что увеличение количества инфицированных крупными вспышками в больницах, на предприятиях и других учреждениях. Об этом сообщают "Вести Воронеж" со ссылкой на региональный оперштаб.

По-прежнему такую статистику объясняют увеличением охвата тестирования населения, а также нарушением ограничительных мер – в настоящий момент людей на улице очень много, а защитные маски носят далеко не все. Специалисты не исключают, что если воронежцы не будут выполнять рекомендации санитарных врачей, заболеваемость будет продолжать расти.

С начала недели в регионе пугающие цифры по новым случаям коронавируса. 8 июня зафиксировано 228 инфицированных — в 1,5 раза больше, чем прошлый рекорд. Власти объяснили такой рост вспышкой в доме-интернате, где диагноз был поставлен сразу 119 пациентам. На следующий день COVID-19 обнаружили у 220 жителей региона, однако в этот день крупных очагов обнаружено не было.

Текст:

ГТРК "Воронеж"