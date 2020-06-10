 

Воронежский оперштаб прокомментировал рекордный прирост заболевших COVID-19

10.06.2020, 10:10, Новости дня

Число заболевших COVID-19 в Воронежской области стремительно увеличивается. Зафиксирован рекордный прирост – за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 242 жителей региона. Отмечается, что увеличение количества инфицированных крупными вспышками в больницах, на предприятиях и других учреждениях. Об этом сообщают "Вести Воронеж" со ссылкой на региональный оперштаб.

По-прежнему такую статистику объясняют увеличением охвата тестирования населения, а также нарушением ограничительных мер – в настоящий момент людей на улице очень много, а защитные маски носят далеко не все. Специалисты не исключают, что если воронежцы не будут выполнять рекомендации санитарных врачей, заболеваемость будет продолжать расти.

С начала недели в регионе пугающие цифры по новым случаям коронавируса. 8 июня зафиксировано 228 инфицированных — в 1,5 раза больше, чем прошлый рекорд. Власти объяснили такой рост вспышкой в доме-интернате, где диагноз был поставлен сразу 119 пациентам. На следующий день COVID-19 обнаружили у 220 жителей региона, однако в этот день крупных очагов обнаружено не было.

Текст:

ГТРК "Воронеж"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Украина ждет от РФ подтверждения договоренности об обмене удерживаемыми лицами – Резников

27.04 / Писатель-фантаст: Сейчас читателям нужны рассказы, дающие надежду

06.05 / Генпрокуратура признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса

02.06 / Росгвардейцы застрелили подозреваемого в краже обоев. Омбудсмен обратилась в СК

24.05 / Попова заявила о более низкой смертности в РФ по сравнению с 2019 годом

03.05 / Смолов не сможет тренироваться с “Сельтой” в ближайшие две недели

16.04 / Алтайский шаман проведет обряд для “успокоения коронавируса”

03.06 / После разлива топлива в Норильске возбуждены три уголовных дела

05.06 / Трамп «иначе взглянул» на торговую сделку с Китаем

18.05 / СМИ сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска