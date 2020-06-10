 

Ефремов решил не обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста

10.06.2020, 10:08, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, не будет обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщил близкий к органам следствия источник.

«Ефремов и его защита приняли решение не обжаловать домашний арест, актер согласен с этой мерой пресечения», – сказал ТАСС источник.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. В результате ДТП водитель фургона погиб. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. Прокуратура Москвы взяла на контроль исполнение домашнего ареста Ефремова. 

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.



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