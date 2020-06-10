В омские сельские школы по нацпроекту приедут мобильные «Кванториумы»

10.06.2020, 10:08, Новости дня

Омская область вошла в число российских регионов, где в связи с большим количеством удаленных поселений по нацпроекту «Образование» запускаются мобильные технопарки «Кванториум», сообщили местные СМИ.

Как информирует портал omskregion.info, реализация этого проекта даст возможность ребятам из сельской местности заниматься дополнительным образованием в инженерной сфере на самом современном уровне.

Мобильный технопарк представляет собой передвижную лабораторию, которая оснащена современным оборудованием: шлемами и очками виртуальной реальности, 3D-принтерами, квадрокоптерами, лазерным гравером, фрезерным станком с числовым программным управлением и другим оборудованием. Его стоимость – свыше 16 млн рублей.

«Кванториум» на колесах будет выезжать в конкретную географическую точку по определенному маршруту каждые три месяца на две недели. В остальное время ученики и учителя школ смогут получить консультации сотрудников технопарка в дистанционном формате, а также через широкую сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

«Прошлой осенью в РФ заработало 15 таких технопарков, в нынешнем году их число увеличится до 70. Всего к 2024 году планирует создать 340 передвижных образовательных комплексов, три из которых будут у Омской области», – сообщили в региональном министерстве образования.

Там же напомнили, что в 2019 году в Омске при поддержке средств нацпроекта заработал стационарный детский технопарк «Кванториум» с пятью «квантумами» («Биоквантум», «Космоквантум», «Аэроквантум», «IT-квантум», «Энерджиквантум»). Здесь сегодня занимаются 4,7 тыс. юных омичей.