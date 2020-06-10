Россияне высказались об участии в голосовании по Конституции

10.06.2020, 10:08, Новости дня

Принять участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию планируют 67% граждан России, 61% из них намерены поддержать поправки в Основной закон, следует из опроса ВЦИОМ.

«В общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию, которое состоится 1 июля 2020 года, планируют принять участие 67% россиян. Не будут принимать участие в голосовании 14% наших соотечественников, а 17% еще не определились», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Также, согласно опросу, планируют принять участие в общероссийском голосовании 78% сторонников «Единой России», 74% – «Справедливой России», 71% – КПРФ, и 64% сторонников ЛДПР. Среди россиян, которые не стали бы принимать участие в выборах в Госдуму, эта доля существенно ниже (30%).

Среди тех, кто планирует принять участие в голосовании 1 июля, намерение поддержать поправки высказывают 61%, проголосовать против хотят 21%, остальные затрудняются ответить. Наивысший уровень голосования за поправки зафиксирован в электорате «Единой России» (83%), среди сторонников «Справедливой России» за поправки обещают проголосовать 65%, среди сторонников ЛДПР – 54%. Мнение сторонников КПРФ разделилось: 43% опрошенных высказались за внесение изменений к Основному закону, 39% – против.

«Такая поляризация отмечена только среди избирателей-коммунистов, электораты других партий выглядят более монолитными», – отметили социологи.

Опрос проведен 2 июня среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет посредством телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.