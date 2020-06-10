 

Первый траш МВФ Украина может получить в ближайшие день-два

10.06.2020, 9:55, Новости дня

Первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе сотрудничества Украина может получить в ближайшие два дня. Об этом 10 июня в эфире телеканала “Украина 24” заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“$2,1 млрд – это первый транш, получить мы его надеемся в ближайшие день-два. Программа рассчитана на 18 месяцев, а сам кредит – на пять лет”, – сказал он.

По словам премьер-министра, МВФ не выдвигал новых условий для получения второго транша.

“Все условия уже прописаны в существующем меморандуме. Они довольно простые для Украины, но важные: это борьба с коррупцией, это сбалансированная политика в экономике и в бюджетной сфере, это параметры дефицита госбюджета, это параметры инфляции”, – объяснил Шмыгаль.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, “путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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