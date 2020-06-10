 

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 8,2 процентов

10.06.2020, 9:55, Новости дня

Валовый внутренний продукт Украины по итогам 2020 года упадет на 8,2%, прогнозирует Международный валютный фонд.

По мнению аналитиков МВФ, в 2021 году украинская экономика вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%.

Таким образом, Фонд существенно ухудшил прогноз последствий мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, для Украины.

Так, в начале года МВФ прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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