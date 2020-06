Песков объяснил низкие показатели смертности от COVID-19 в России эффективностью системы здравоохранения

10.06.2020, 9:54, Новости дня

Низкие показатели смертности от коронавируса в России обусловлены не манипуляциями со статистикой, а эффективностью российской системы здравоохранения, заявил в интервью CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что большое количество выявленных случаев заражения COVID-19 в стране объясняется массовым тестированием на заболевание: “Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете”.

На вопрос журналиста CNN, почему статистика смертности в России по сравнению с другими странами выглядит заниженной, Дмитрий Песков ответил, что не согласен с такими оценками. “Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?” – сказал он.

Песков также заявил, что Владимира Путина больше заботит, как пандемия влияет на экономику России, чем на его личный рейтинг. “Если вы думаете только о своем рейтинге, вы не сможете принимать ответственные решения”, – добавил он.

Financial Times и The New York Times​ выпустили материалы о том, что настоящее число умерших от COVID-19 в России может быть на 70% больше официально озвученных данных. В тот же день власти Москвы заявили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом случились из-за “явных альтернативных причин”, в том числе из-за инфарктов, инсультов, раковых опухолей, лейкозов и других заболеваний.

В МИД России публикации Financial Times и The New York Times назвали “беспочвенными спекуляциями” и “очередным сенсационным антироссийским фейком”. Ведомство потребовало опровергнуть опубликованную изданиями информацию, в противном случае их лишат аккредитации в России. Роскомнадзор требует блокировать новости на российских ресурсах, написанные по материалу Financial Times.

Россия, по официальным данным, занимает третье место среди стран мира по числу выявленных случаев COVID-19. На первом месте США (1,9 миллиона заболевших, 112 006 умерших), на втором – Бразилия (739 тысяч заболевших, 38 406 умерших). При этом показатели смертности от коронавирусной инфекции в России в сравнении с другими странами достаточно низкие – 485 253 заболевших и 6142 умерших.