 

Московские власти заявили, что приложение “Социальный мониторинг” продолжит работать и после отмены режима самоизоляции

10.06.2020, 9:54, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВласти Москвы пока не собираются отказываться от приложения “Социальный мониторинг”, которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом, а также их соседи и родственники. Об этом в эфире “Эха Москвы” заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

“Социальный мониторинг” продолжает работать и, видимо, еще будет работать как инструмент для контроля за теми, кто находится в острой фазе и болеет COVID-19″, – отметил чиновник.

Немерюк подчеркнул, что приложение продолжат использовать, чтобы заболевшие не выходили на улицу и не могли заразить других людей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что использование приложения “Социальный мониторинг” “возможно только в чрезвычайных ситуациях”. “В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан”, – отметил Собянин. По его словам, после окончания эпидемии коронавируса все данные россиян, которые были внесены в систему цифровых пропусков и приложение “Социальный мониторинг”, уничтожат. 

С начала действия режима самоизоляции заболевших жителей Москвы обязывают устанавливать на телефоны приложение “Социальный мониторинг”, которое отслеживает местоположение владельца, – с его помощью уже выписали штрафов более чем на 216 миллионов рублей.

Москвичка и профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год не может самостоятельно встать с кровати, получила несколько штрафов за неустановленное приложение и позже также подала иск к московским властям.

 



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