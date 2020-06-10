 

Верховный лама Тувы заразился коронавирусом

10.06.2020, 9:53, Новости дня

Верховный лама Тувы Джампел Лодой заразился коронавирусом и госпитализирован, сообщили в минздраве республики.

«Верховный лама госпитализирован с коронавирусом», – сообщил источник РИА «Новости», не уточняя состояния пациента.

Духовным буддийским лидером Тувы 44-летний Лодой был избран в декабре.

Напомним, 4 июня глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого ранее выявили коронавирус, выздоровел и приступил к своим обязанностям.



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