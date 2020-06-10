 

Елена Воробей впала в депрессию после коронавируса

10.06.2020, 9:53, Разное

Елена Воробей несколько недель назад рассказала, что заболела коронавирусом. Юмористка поделилась информацией о течении болезни.
Елена Воробей в мае месяце была инфицирована COVID-19, но не желала распространяться о заболевании, так как волновалась за своего отца-сердечника. Как выяснилось, у юмористки была температура, боли в спине и нарушения сна. После осмотра специалистами было выявлено, что у артистки вирус поразил 25% легких, но она от госпитализации отказалась и приняла решение проходить лечение дома.

Елене Воробей помогала сестра Наталья, имеющая медицинское образование. Кроме вышеперечисленных проблем со здоровьем у юмористки начались проблемы со слухом, также она сообщила, что страдает от депрессии. Она даже планировала начать принимать антидепрессанты, но пока держится и считает такие проявления побочным действием лекарств или же самого вируса.

Сейчас артистка выздоравливает и уже занимается спортом. После контрольных тестов на коронавирус она хочет вернуться к обычной жизни и друзьям.



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