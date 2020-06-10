В июне выйдет улучшенный прозрачный смартфон Nubia Red Magic 5G Deuterium

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10.06.2020, 9:53, Разное

Улучшенная версия игрового флагманского смартфона Nubia Red Magic 5G Deuterium Transparent Edition с прозрачным корпусом, свозь который видно вентилятор, появится в продаже 14 июня. Базовая модификация устройства стала доступной в конце мая.
Дизайнеры смартфона Nubia Red Magic 5G Deuterium Transparent Edition решили сделать его заднюю панель прозрачной, чтобы владелец мог наблюдать за работой ключевых компонентов, например, вентилятора, вращающегося со скоростью 15 000 оборотов в минуту. Базовая версия мобильного аппарата работает под управлением однокристальной системы Snapdragon 865 и ОЗУ LPDDR 5, а также способна взаимодействовать с быстрой зарядкой.

Новая версия смартфона Nubia Red Magic 5G Deuterium Transparent Edition получит более емкую оперативную память, ее размер составит 16 Гб. Также до 256 Гб увеличится размер флэш-памяти. Появление в продаже новой модификации ожидается 14 июня, предварительная стоимость смартфона должна составить 735 долларов.



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