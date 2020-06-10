В Нидерландах не нашли подтверждения причастности Украины к сбитому МН17

10.06.2020, 9:48, Новости дня

Совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малазийский Boeing MH17 в 2014 году был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом «Бук», но не нашла никаких подтверждений, сообщил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

«Были изучены не только возможные места, с которых мог вестись обстрел, но и проводился анализ систем «Бук» украинских ВС и происхождения обнаруженных частей ракет», – цитирует РИА «Новости» прокурора.

По его словам, специалисты также изучили открытые исходные коды на изображениях украинских и российских систем, чтобы определить, похожи ли они на ЗРК с фотографий и видео от 17 июля 2014 года. Бергер отметил, что специалисты проанализировали 2,4 тыс. фото.

«Это также не предоставило никакой информации о нахождении украинской системы «Бук» в этом районе 17 июля 2014 года», – добавил он.

Ранее прокурор сообщал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты при крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. Также сообщалось, что у следствия нет конкретных данных, которые могли бы указать на запуск ракеты «земля-воздух» по самолету со стороны Снежного и Зарощенского.

В понедельник в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде заявлялось, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также озвучено, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу.