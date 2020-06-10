 

Шоу не будет: Степаненко огорчила россиян неприятным известием

10.06.2020, 9:42, Разное

Артистка напомнила, что на эту пятницу выпадает День России – у телеканалов будет другая сетка вещания. “Пусть в этот день мы с вами не увидимся в эфире, но обязательно пообщаемся в “Инстаграм”, – обратилась к поклонникам Елена Степаненко.

Послание она сопроводила фотографией, сделанной на съемочной площадке. Знаменитость запечатлена на фоне большого экрана со своим изображением. Артистка позирует в белом топе, красном пиджаке, широких брюках и обуви на высоком каблуке.

Известие об отмене шоу расстроило поклонников. Они признались, что с нетерпением ждали нового выпуска. “Очень жаль, что в эту пятницу шоу не будет. Мне так нравится Ваша передача, Елена Григорьевна. Вы замечательная ведущая, низкий поклон”, – оставил комментарий один из пользователей.

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Публикация от Шоу Ещё Не Вечер! (@esheneve4er) 8 Июн 2020 в 7:40 PDT

Другие подписчики похвалили фигуру и наряд артистки. Они отметили, что Елена Степаненко хорошеет с каждым днем. “Леди в красном. Очаровательная”, “Разве можно быть такой красивой?”, “Вы просто прелесть, красавица, леди”, – написали пользователи. Одна из поклонниц заявила, что хочет приобрести похожий наряд.



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