 

В Хабаровском крае ликвидировали подпольную оружейную мастерскую

10.06.2020, 9:42, Разное

Сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную оружейную мастерскую, действовавшую на территории Хабаровского края, пишет сайт VSE42.RU. Ее организатор – 39-летний житель Комсомольска-на-Амуре – находился в разработке спецслужб.

Мужчина переделывал охолощенное оружие в аналоги боевого с целью продажи. Правоохранители изъяли три пистолета и автомат, которые уже были переделаны под стрельбу боевыми патронами.

Кроме того, им удалось обнаружить свыше тысячи самодельных патронов различного калибра, а также оборудование для изготовления оружия. Возбуждено уголовное дело по статье “Незаконные сбыт и хранение оружия и боеприпасов”.



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