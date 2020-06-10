В Хабаровском крае ликвидировали подпольную оружейную мастерскую

10.06.2020, 9:42, Разное

Сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную оружейную мастерскую, действовавшую на территории Хабаровского края, пишет сайт VSE42.RU. Ее организатор – 39-летний житель Комсомольска-на-Амуре – находился в разработке спецслужб.

Мужчина переделывал охолощенное оружие в аналоги боевого с целью продажи. Правоохранители изъяли три пистолета и автомат, которые уже были переделаны под стрельбу боевыми патронами.

Кроме того, им удалось обнаружить свыше тысячи самодельных патронов различного калибра, а также оборудование для изготовления оружия. Возбуждено уголовное дело по статье “Незаконные сбыт и хранение оружия и боеприпасов”.