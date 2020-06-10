Королева Елиавета II и принц Филипп опубликовали новое совместное фото по радостному поводу

10.06.2020, 9:36, Разное

Сегодня, 10 июня, супругу королевы Елизаветы II, принцу Филиппу, исполняется 99 лет. По этому радостному поводу пара решила нарушить свое правило “не выходить в свет во время пандемии” и поделиться первым официальным совместным снимком после начала карантина. Правда, далеко королевская чета все же не ушла: фото было сделано во дворе Виндзорского замка, где они и находятся последние три месяца. На имениннике был элегантный костюм, на Елизавете II — платье ее любимого бренда Angela Kelly с цветочным принтом, а также жемчужное колье.

Королева Елизавета II и принц Филипп во дворе Виндзорского замка

Это новое фото герцога Эдинбургского и Королевы было сделано на прошлой неделе во внутреннем дворе Виндзорского замка, чтобы отметить 99-летие его Королевского Высочества,

— написано в официальном комментарии на странице британской королевской семьи в соцсетях. Как и его супруга (а королева Елизавета II отметила свое 94-летие в апреле), принц Филипп проведет свой день рождения в тесном семейном кругу и за звонками по Zoom и Skype своим родным и близким. Несмотря на некоторые послабления режима самоизоляции, которые начали вводить и в Великобритании, монархи пока не хотят рисковать своим и чужим здоровьем и предпочитают оставаться в замке. Совместное проживание в Виндзоре (причем, только в одном крыле, выделенном специально для этих нужд, и с ограниченным составом прислуги) — наверное, самое долго время, которое Елизавета II и ее супруг провели вдвоем, практически без посторонних. А ведь они живут вместе уже более 70 лет.

Свадьба Елизаветы и Филипа состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. На пошив наряда невесты правительство выделило 200 талонов на одежду (со времен войны королевство жило по карточной системе, которая была отменена только в 1954 году). Британский дизайнер Норман Хартнелл создал платье из сатина цвета слоновой кости, вдохновившись картиной “Весна” Боттичелли. Расшил его серебряной нитью, кристаллами и жемчугом. Наряд дополнял четырехметровый шлейф из тюля

Своего супруга — принца Филиппа — королева встретила в возрасте 8 лет. По слухам, Елизавета сама добилась расположения Филиппа, в которого была влюблена с ранних лет, а потом сделала ему предложение руки и сердца. Свадьба пары состоялась 20 ноября 1947 года. На протяжении долгих лет об этом союзе ходило немало слухов и домыслов: например, о том, что Филипп не верен супруге или что он тяготится своим не самым завидным материальным положением. Все это, однако, лишь версии. Очевидно только одно — для Елизаветы Филипп был и остается единственной лю­бовью. А также, что союз длиною более чем в полвека не мог бы продержаться без любви, дружбы и взаимного уважения. Став королевой в достаточно молодом возрасте, Елизавета II нашла в герцоге Эдинбургском свою поддержку и опору, а сам он готов был сказать “нет” собственным амбициям лишь ради того, чтобы всю жизнь служить ей.

Три года назад, отмечая 70-летие со дня заключения своего союза, пара также поделилась памятным снимком — новым портретом, сделанным фотографом Мэттом Холиоуком.

Королева Елизавета II и принц Филипп, 2017 год

Более подробную сторию любви этой пары вы можете прочитать здесь. А в специальной галере HELLO.RU предлагает вспомнить самые интересные моменты из жизни монархов и увидеть их историю любви в фотографиях.

Королева Елизавета II и принц ФилиппКликните на фото для просмотра галереи