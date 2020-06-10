 

Скандалы: Михаил Ефремов прятался в квартире дамы сердца

10.06.2020, 9:36, Разное

Виновника ДТП приютила сериальная актриса Дарья Белоусова, бывшая супруга брата Чулпан Хаматовой

Весь день до отъезда на допрос Михаил Ефремов провел в доме по Казарменному переулку в Москве. Элитное жилье бизнес-класса в окрестностях Чистых прудов, совсем недалеко от театра «Современник», где так привечали любимого актера. Мы выяснили, почему артист после ДТП предпочел поехать именно сюда. «Скорая помощь» в течение дня несколько раз приезжала в квартиру, где отлеживался Ефремов. Сами соседи говорят, что видели здесь артиста не раз и не два. «Он не дебоширил, вел себя прилично». – говорят одни. «Я его вообще не видел», — опровергают другие.

Самой информированной оказалась соседка из другой квартиры. Она не раз видела Ефремова с дамой – выходящими из квартиры и возвращающимся туда же с покупками.

Ефремов начал появляться здесь с прошлой осени. Более того, он не раз садился в припаркованный во дворе белый «Хендай». Это подтвердил парикмахер, который безуспешно пытался всучить заслуженному артисту России флайер с рекламой барбершопа и пытался зазвать актера в свою парикмахерскую.

Однако «Хендай» принадлежит не Ефремову. Машиной владеет женщина, которая снимает ту самую квартиру, откуда сегодня артиста повезли на допрос. Это успешная сериальная актриса Дарья Белоусова. Она выступает в театре «Современник», они даже играли вместе с Ефремовым в спектакле «Аместердам».

Долгое время Дарья была замужем за Шамилем Хаматовым, братом Чулпан Хаматовой. Однако не так давно брак распался. Можно предположить, что отношения Белоусовой и Ефремова были не просто дружескими. И именно поэтому Михаил Ефремов решил переждать самые страшные минуты своей жизни в ее квартире.

Между тем три дня назад в инстаграме актера Ивана Стебунова (его сначала заподозрили в том, что он был в джипе Ефремова в момент ДТП, но Стебунов это опроверг) появилось его фото с Михаилом и Дарьей Белоусовой. Локацией был обозначен Плотников переулок, подпись гласит: «Верной дорогой стоим, товарищи!»

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова сообщила сегодня представителям силовых структур, что она сидит на даче в изоляции с марта, с мужем только говорит по телефону.

Сергей Борисов, Лина Корсак



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