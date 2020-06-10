ВВС США впервые возглавит афроамериканец

10.06.2020, 9:30, Новости дня

ВАШИНГТОН – Впервые в истории вид вооруженных сил США возглавит афроамериканец.

Во вторник Сенат единогласно (98 голосов «за», 0 «против») утвердил генерала Чарльза Брауна-младшего в должности начальника штаба ВВС США.

До утверждения Браун возглавлял Тихоокеанское командование ВВС, отвечающее за деятельность ВВС на территории США и на Индо-Тихоокеанском театре военных действий, охватывающем половину земного шара.

Он также был заместителем командира Центрального командования, курирующего действия американских военных на Ближнем Востоке, с июля 2016 года по июль 2018 года. До этого он возглавлял Центральное командование ВВС США.

Историческое утверждение кандидатуры Брауна произошло в тот момент, когда страну охватили протесты против расовой и социальной несправедливости после смерти в мае афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

«Я думаю о том, что мое назначение может принести некоторую надежду, но оно также несет с собой тяжелое бремя. Я не могу исправить столетия расизма в нашей стране, как не могу исправить десятилетия дискриминации, которые, возможно, отразились на членах наших ВВС», – заявил Браун в видеообращении к ВВС.

Он выразил надежду на то, что мудрость и знания выйдут на первый план в эти «трудные времена» и приведут к улучшениям, «чтобы все летчики, сегодня и завтра, оценили достоинства многообразия и служили в условиях, в которых они могут полностью раскрыть свой потенциал».

Председатель комитета Сената по вооруженным силам Джим Инхоф назвал Брауна «вдохновляющим лидером, смелым, искренним и объединяющим», чей опыт работы на Индо-Тихоокеанском театре станет ценным качеством в период, когда вооруженные силы переносят фокус внимания на эту часть земного шара.

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал в отставке Майк Маллен назвал утверждение Брауна «большим шагом в правильном направлении», но выразил беспокойство по поводу уменьшения числа афроамериканцев в руководстве вооруженных сил США.

Будучи пилотом истребителя F-16, Браун налетал почти 3 тысячи часов, в том числе 130 боевых часов, за свою более чем 35-летнюю службу.