Названы сроки передачи флоту МРК с «Калибрами» «Грайворон»

10.06.2020, 9:30, Новости дня

Малый ракетный корабль проекта 21631 «Грайворон» будет передан Черноморскому флоту до конца 2020 года, в среду корабль начал швартовные испытания, сообщил официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

«В ходе швартовных испытаний специалисты проведут пуски и проверку работы основных общекорабельных систем и систем главной энергетической установки. Параллельно с пуско-наладочными работами будет проводиться обустройство и отделка жилых и служебных помещений корабля. <…> Передать «Грайворон» Черноморскому флоту судостроители планируют до конца 2020 года в соответствии со сроками государственного контракта», – передает ТАСС слова Дыгало.

После завершения швартовных испытаний корабль направят в город Новороссийск, где пройдут заводские ходовые, а затем государственные испытания.

Напомним, 28 декабря малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» приняли в состав Черноморского флота (ЧФ). На корабле торжественно подняли Андреевский флаг.