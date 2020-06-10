Ученые: Яичный белок способен эффективно снижать кровяное давление

10.06.2020, 9:30, Разное

Американские исследователи после проведения исследования пришли к выводам, что яичный белок способен эффективно снижать кровяное давление. В нем содержится соединение, которое оказывает влияние наравне с лекарственными препаратами от гипертонии.

Повышенное давление свидетельствует о том, что в организме могут возникать опасные патологии сосудистого характера. При хроническом течении заболевания, возникает дополнительная нагрузка на стенки артерий. Со временем они становятся жесткими и не могут расширяться, поэтому в мозг и сердце поступает намного меньше крови. Такие состояния приводят к повышенному риску инсультов и сердечных приступов.

По словам ученых, которые работают в Университете Клемсона, гипертоникам на завтрак часто рекомендуют съедать куриные яйца. В процессе проведения исследования исследователи установили, что строительный белковый блок под названием пептид RVPSL, способен снижать давление. Эксперимент, проведенный на грызунах, показал, что наиболее эффективно действуют на организм белки жареных яиц.

Также специалисты напомнили несколько простых правил питания, придерживаясь которых, гипертоники будут чувствовать себя намного лучше. В день необходимо съедать не более 6 граммов соли. В рационе обязательно должны присутствовать растительные масла, а количество насыщенных жиров следует свести к минимуму. Ученые рекомендуют есть больше овощей, фруктов и продуктов, содержащих клетчатку.