 

В полиции ХМАО объяснили грубое задержание загорающих девушек

10.06.2020, 9:30, Новости дня

Силовое задержание загорающих девушек в Сургутском парке «За Саймой» было спровоцировано их агрессивным поведением и неповиновением требованиям силовиков, заявили в полиции ХМАО.

В доказательство полицейские предоставили кадры, снятые нагрудным видеорегистратором одного из силовиков, передает Ura.ru (газета ВЗГЛЯД не может разместить видео из-за содержащегося на нем мата).

«В настоящее время по факту инцидента проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Если по результатам проверки будет установлено, что сотрудники полиции превысили полномочия применяя физическую силу, то они понесут соответствующее наказание», – добавили в пресс-службе полиции ХМАО.

Видео начинается с того, как полицейские подходят к загорающей на лежаках компании – двум женщинам и мужчине – и просят их уйти, говоря о том, что их нахождение в парке нарушает действующие на территории ХМАО запреты.

Полицейский предупреждает, что если отдыхающие не покинут территорию парка, то они будут доставлены в отдел полиции. На этом запись прерывается на семь минут и восстанавливается когда, как силовик подходит к группе отдыхающих и убеждается в том, что сургутяне отказались повиноваться требованиям полиции.

Запись снова прерывается и восстанавливается только через 15 минут, уже когда, по словам полицейского, «никуда не надо уходить», но компания продолжает сборы, решив покинуть парк.

После этого сотрудник полиции предупреждает, что если они попытаются уйти, то к ним применят физическую силу и спецсредства. В этот момент одна из женщин начинает снимать происходящее на мобильный телефон, сбивает с груди полицейского носимый видеорегистратор, пытаясь повредить его ногами.

Начинается потасовка. Одна из женщин пытается убежать, ее задерживают. В полиции ХМАО сообщили, что задержанные – жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения. Одна из них в финале видео заявляет о том, что она заслуженный педагог Сургута.

Ранее в Сочи мужчину, устроившего скандал полицейским, оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.



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