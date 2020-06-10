 

«Вагон тишины» появился в каждой «Ласточке» на МЦК

10.06.2020, 9:30, Новости дня

«Вагоны тишины» появились в каждом поезде «Ласточка», которые курсируют на Московском центральном кольце (МЦК), сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«На этапе запуска два месяца назад чуть больше десяти «Ласточек» МЦК имели «Вагоны тишины». Сегодня тихие вагоны есть в каждом из 51 поездов, курсирующих на Московском центральном кольце. Теперь в каждой «Ласточке» МЦК есть «Вагон тишины», – сообщается на сайте подземки. 

На дверях такого вагона размещен специальный стикер, информирующий пассажиров о том, что это «Вагон тишины». Выбирая для поездки такой вагон, пассажир негласно выражает свое согласие на то, что он не будет разговаривать по телефону, громко слушать музыку и разговаривать. 

«Вагон тишины» – это место, где пассажир особенно уважает границы другого пассажира, желающего совершить поездку в тишине, спокойствии, без отвлечений на внешние звуковые раздражители», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вместе со снятием режима самоизоляции и пропусков все виды проездных для поездок на общественном транспорте вновь заработали в Москве. 



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