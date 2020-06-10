Саакашвили заявил, что Украине угрожает скорый распад

10.06.2020, 9:30, Разное

Михаил Саакашвили высказал свое мнение относительно будущего Украины. Со слов экс-президента Грузии, государству может угрожать скорый распад.

Такое заявление Саакашвили сделал во время интервью одному из национальных телеканалов. В нем политик призвал смотреть на происходящее реально и принимать решения согласно существующим вызовам. После выезда из родной страны Михаил Саакашвили несколько раз делал попытки влиться в политику Украины. Ранее он занимал должность губернатора Одесской области, потом, после ссоры с президентом Порошенко, был вынужден покинуть территорию страны. Сейчас бывший грузинский лидер руководит исполнительным комитетом национального совета реформ Украины, информирует ПолитЭксперт.

Нынешняя ситуация способна привести к развалу Украины, уверен Саакашвили. Причиной этого могут стать центробежные силы, возрастающие во всех областях. Если срочно не предпринять необходимые меры для предотвращения подобных тенденций, стране действительно угрожает распад. Для того, чтобы сохранить государственную целостность, Киеву следует прекратить обманывать самих себя, и учитывать настроения в регионах, пишет Инфореактор.